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أستاذ باثولوجي: الطفرة الفيروسية في فيتنام تنتقل عبر الهواء (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 07:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الدكتور ضياء كامل، أستاذ واستشاري الباثولوجي بمستشفى وجامعة انجليا راسكن في بريطانيا، إن طفرات فيروس كورونا كثيرة للغاية، مشددا على أنه لابد من إنتاج لقاحات كورونا على نطاق واسع.

وتابع "كامل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا شهدت طفرات كثيرة بدأت في بريطانيا ثم جنوب إفريقيا والبرازيل ثم طفرة ظهرت في الهند واليوم تم إعلان عن طفرة جديدة من الفيروس في فيتنام وهو هجين بين الطفرة الهندية والبريطانية.

وكشف الدكتور ضياء كامل أن هناك خوف من الطفرات الكثيرة والتي تعد خطيرة ويحدث استنساخ للفيروس ويكون أكثر شراسة، موضحا أن الخطورة للطفرة الفيروسية لكورونا المعلنة في فيتنام تتمثل في انتقال الوباء عبر الهواء مقارنة بالطفرات الأخرى للوباء.

واستطرد، أن الطفرات الفيروسية تنتشر بوتيرة سريعة جدا بين الكبار والصغار، موضحا أنه يجب التعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد وكان الإغلاق في البداية لعدم انهيار القطاع الطبي، محذرا من أن الإغلاق سيؤثر سلبيا على الأطفال في المستقبل ولن يكونوا اجتماعيين بشكل طبيعي.

وأشار الدكتور ضياء كامل إلى أن لقاح استرازينيكا يصيب بجلطات بصورة ضعيفة جدا، ويصيب 4 أشخاص من كل مليون شخص بالجلطات بعد الحصول على اللقاح الذي أكده أنه نجح في الوقاية من فيروس كورونا في بريطانيا.

ونوه استاذ واستشاري الباثولوجي بمستشفى وجامعة انجليا راسكن في بريطانيا، أن الفطر الأسود موجود في كل دول العالم ويصيب الأشخاص ذوى المناعة الضعيفة.

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