كانتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا

توج الفرنسي نجولو كانتي متوسط ميدان تشيلسي بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا.





وقدم كانتي مستوى مميز للغاية طوال الـ٩٠ دقيقة حيث أفسد خطورة الجزائري رياض محرز في أكتر من مناسبه.





وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا بالمباراة التي جرت على ملعب الدراجاو بالبرتغال.





وسجل هدف تشيلسي الوحيد في المباراة واللقب الدولي الألماني هافيرتز في الدقيقة ٤٢ من الشوط الأول.



