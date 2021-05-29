حسام صالح: "المتحدة" تواجه تحديات عديدة..وفتحت أبواب كثيرة للتطوير

قال حسام صالح، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اختيار رجل اقتصاد في مجلس إدارة الشركة الجديد هو اتجاه من الشركة للعمل بآليات وطرق الإدارة الحديثة.



وأضاف "صالح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تحديات متعددة تواجهها الشركة لأنها فتحت أبواب كثيرة للتطوير.



وأشار إلى أن الشركة أعلنت عن إطلاق قناة إخبارية إقليمية سيتم من خلالها القيام بالكثير من التدريب في الوقت الحالي للقنوات التلفزيونية حتى يكون المحتوى قريب من المحتوى الذي تقدمه القنوات الإخبارية العالمية.



وأوضح أن طرح أسهم الشركة في البورصة هي الخطوة الأقرب لتحسين الاستثمار، وقد يكون خلال الفترة المقبلة هناك شراكات أخرى سيتم اختيارها وفق لأفضلية العرض والاستثمار.



وأكد أنه تم توجيه رسالة لكل المنتجين بأن الشركة تعمل مع الجميع والأولوية ستكون للأعمال المتميزة، مشيدًا بحضور جميع العاملين في الإعلام بالمؤتمر والاهتمام بما تم طرحه خلاله.



وفي تصريحات سابقة وصف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اهتمام المواطنين بمؤتمر الشركة للإعلان عن خطتها التطويرية خلال الفترة القادمة بأنه "فاق التوقعات"، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع هذا الاهتمام.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": "الاهتمام الذي شهدناه يؤكد أن الناس لاتهتم فقد بما نقدمه على الشاشة ولكن أيضًا بتوجه وتطوير الإعلام.



وحول أهمية تولي مجلس إدارة الشركة الجديد شخصية مصرفية عريقة وهو حسن عبد الله قائلًا: "هو مصرفي مخضرم بالإضافة لوزير استثمار سابق في مجلس الادارة وبالتالي شخصيات اقتصادية لهما باع مهم في الاقتصاد؛ وهي متطلبات المرحلة القادمة للشركة المتحدة التي تسعى للتحول من مرحلة إدارة الشركات التي استحوذت عليها في وقت سابق إلى مرحلة جديدة في منطقة اخرى؛ هدفها الرئيسي توسعة الاستثمار".



وأضاف أن الشركات الكبيرة تسعى لتكبير حجمها عبر ضخ الاستثمارات الجديدة؛ فالشركات الكبرى مهما كان حجمها وبصرف النظر عن ملاكها فهي تسعى دائمًا للتطوير وضخ الاستثمار ومن ثم انبثقت أفكار مثل الطرح في البورصة لتوسعة قاعدة المستثمرين، والاستعانة بعناصر تم تطعيم مجلس الإدارة بها لتحقيق هدف المرحلة القادمة.



وردًا على سؤال الحديدي حول استغراب البعض من وجود رئيس مجلس الإدارة السابق تامر مرسي في قاعة المؤتمر ووجوده أيضًا في مجلس الإدارة الجديد قال: " إحنا استعرضنا النهاردة رحلة خمس سنوات من إنجازات الشركة، والاستاذ تامر مرسي رأس مجلس الإدارة على مدار ثلاث سنوات سابقة، ومن ثم فإن انجازات المرحلة السابقة يعود لجهد الاستاذ تامر مرسي ".



أكمل: "بالنسبة لوجود تامر مرسي مجددًا كعضو مجلس إدارة، ناس كتيرة ممكن تستغرب ده لكن هو بالفعل ممكن يكون تقليد جديد بالنسبة لبعض الناس وفي كثير من مجالس إدارات الشركات على الصعيد العالمي، بتعمل كده وهو تقليد عالمي معروف حيث يتم تبادل الأدوار، والاستاذ تامر مرسي هو شخص ذو خبرة سواء بإعتباره منتج يراس إحد شركات المجوعة فضلًا عن خلفيته الدراسية حيث درس الاقتصاد والاستثمار ومن ثم فهو إحدى الكوادر المهمة التي لايمكن الاستغناء عن خبرته في مجلس الادارة سواء في المجال الفني او خبرته الاقتصادية كخلفية دراسية ".



كان المؤتمر الصحفي، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار «5 سنوات من التطوير»، قد شهد الإعلان عن نجاح المجموعة في عبور تحدى تحويل الخسائر في سوق الإعلام المصري إلى أرباح.و وكشف العرض الذي قدمته الشركة عن تحقيق موسم رمضان 2017 خسائر بلغت 470 مليون جنيه، فيما شهد موسم 2021 تحقيق أرباح وصلت إلى 260 مليون جنيه.