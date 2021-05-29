Advertisements
هاجر أحمد : تعلمت الأغاني الشعبية بسبب علي ربيع
السبت 29/مايو/2021 - 11:23 م
مي مرسي
Advertisements
قالت الفنانة هاجر أحمد أنها اشتغلت من قبل مع الأستاذ معتز التونى وكانت تجربة مميزه وكانت عاوزه تكرر التجربة تانى.
و أضافت خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان على ربيع حفظها كل الاغانى الشعبية، وانه بيضحكها جدا امام الكاميرا، وبيقعد يشتغلاها في مواقف كوميدية وانا بصدقه على طول لانه مش بيضحك خالص ويطلع كلها اشتغالات.
و قامت هاجر بالغناء مع على ربيع على الهواء اغنية صاحبة امى الشعبية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements