Advertisements

محمد الليثي " مازو": دوري في "أحسن اب" يختلف عن اللعبة

السبت 29/مايو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements

قال الفنان الشاب محمد الليثى الشهير بمازو أن هناك اختلاف بين دور عصفوره في مسلسل اللعبة عن دور "بوله " في مسلسل أحسن أب
.
و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان العمل مع أستاذ على ربيع ممتع وبرتاح معاه واشتغلت معاه مسلسل عمر ودياب لان هناك مساحة للارتجال بتخلينى اطلع اللى جوايا.

و عقب المخرج معتز التوني ان محمد من الممثلين الملتزمين وبشتغل على نفسه كتير وبيجى اللوكيشين حافظ الدور كويس وبيحاول يطور من نفسه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 10 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ 42 دقيقة

عمرو أديب عن سلالة "فيتنام": "نسختين من كورونا اتجوزوا طلعوا حاجة زي الزفت"

منذ 40 دقيقة

بيراميدز يستهدف ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 12 دقيقة

بيب جوارديولا: سنعود مرة أخرى

منذ أقل من نصف ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة بالدوري

منذ ساعتين

باريس سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو

منذ 42 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 10 ساعات

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 8 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من توخيل بعد التتويج بدوري الأبطال

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

حفيد محمود ياسين لـ"الفجر الفني": أتمني العمل مع يحيى الفخراني.. ورانيا ياسين أمي الثانية"

محمود إمام لـ"الفجر الفني": سامي مغاوري السبب في نجاحي ووقوفي أمام حسن عبدالسلام

مي كساب: لا أستطيع الموازنة بين الفن والأمومة.. وأحلم بالوقوف أمام يحيى الفخراني (حوار)

بيتر أشرف يكشف للفجر الفني عن شخصيته في "عمر ودياب"

مسلسل اللعبة 2 على منصة شاهد وفي رمضان 2021 على MBC

رانيا يوسف من كواليس مسلسل "اللعبة 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

12:00 ص

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

10:02 م

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

08:56 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»