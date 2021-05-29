محمد الليثي " مازو": دوري في "أحسن اب" يختلف عن اللعبة



قال الفنان الشاب محمد الليثى الشهير بمازو أن هناك اختلاف بين دور عصفوره في مسلسل اللعبة عن دور "بوله " في مسلسل أحسن أب

.

و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان العمل مع أستاذ على ربيع ممتع وبرتاح معاه واشتغلت معاه مسلسل عمر ودياب لان هناك مساحة للارتجال بتخلينى اطلع اللى جوايا.



و عقب المخرج معتز التوني ان محمد من الممثلين الملتزمين وبشتغل على نفسه كتير وبيجى اللوكيشين حافظ الدور كويس وبيحاول يطور من نفسه.