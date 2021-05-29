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الطفل كريم حسين: بعشق علي ربيع و الفضل يعود للمؤلف محمد المحمدي

السبت 29/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الطفل كريم حسين أن المؤلف محمد المحمدى هو من اختاره وانه كان بيعمل فيديوهات اغانى وتقليد على برنامج تيك توك وانستجرام كوميدية وشارك بفيلم ابلة طمطم في ٢٠١٨ والمؤلف اعجب بى وتواصل معى علشان الدور.

و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ثم كلمنى أستاذ معتز التونى وذهبت للمكتب وجلست معاه هو والأستاذ على ربيع اللى انا بحبه جدًا.
و عقب المخرج معتز التونى ان المولف جاب لينا الفيديو وشفته انا وعلى ربيع انبهارنا بيه جدا وقولنا لازم يبقى معانا ومنعرفش طريق وطلبنا من الإنتاج يتصرف ويجيبه، وعرفنا انه من بورسعيد وكل البلد هناك تعرفه.
و تابع كريم من المواقف الطريفه بينه وبين الفنان على ربيع انه معجب ببنت صورت معاه فيلم ابله طمطم وخلى الفنان على ربيع يكلمها ودعها تحضر تصوير المسلسل واتلخبطت في المشهد اول ما شوفتها.

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