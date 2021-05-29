المنتج هشام تحسين عن تغييرات "المتحدة": قرارات صعبة وممتازة.. والمنافسة تخلق المحتوى الجيد







وصف المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم»، القرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركة المتحدة للإعلام، وتم الإعلان عنها، السبت، بأنها «قرارات متميزة لصالح الفن المصري».



وأضاف هشام تحسين، خلال مداخلة هاتفية مع لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، السبت: «طبقا للقرارات الجديدة، هناك نقطتين أساسيتين أود التركيز عليهما، الأولى أن إصلاح الصناعة والمنظومة تم بالفعل مع القرارات الجديدة التي تم إعلانها اليوم في المؤتمر، لأن أصعب ما قد يواجهه متخذ القرار في أي منظومة هو كيفية التحويل من الخسائر إلى الأرباح».



وأضاف: «الدواء أحيانا يكون له طعم مُر، لكن المرحلة الأصعب انتهت والدواء على وشك الانتهاء، وما تم إعلانه من قرارات اليوم تتطلب توجيه الشكر لعدد كبير من الأشخاص، منهم من كان حاضرا في المؤتمر ومنهم من يقف خلف الكواليس».



واستكمل: «لم أحضر المؤتمر لتواجدي في دبي، لكنني تابعت كل القرارت، وما تم إعلانه يعد أملا لكل شركات الإنتاج، سواء لـ(ماجنوم) أو غيرها من الشركات، لأننا جميعا سنعود لسوق الدراما، ويصبح هناك إنتاجا غزيرا ونستطيع المنافسة بأعمال درامية جيدة، وهذا يعني بالطبع مصدر دخل كبير لعدد كبير من العاملين خلف الكواليس».



وعن محتوى الأعمال المقدمة الفترة المبلة قال: «فتح السوق للمنافسة يعني وجود محتوى جيد، لأن المنافسة هي التي تخلق المحتوى المتميز، وعن نفسي أعتقد أن المحتوى المصري قابل للتصدير ويصلح لبثه وعرضه على قنوات عربية فضائية متعددة، ومنصات متعددة مثل نتفليكس، بل ويمكن تصديره للغرب أيضا».



وتعاون المنتج هشام تحسين مع الزعيم عادل إمام في مسلسلين هما «عوالم خفية» عام 2018، و«فلانتينو» عام 2019، كما تعاون مع الفنان عمرو يوسف في مسلسل «طايع» عام 2018.



تأسست شركة «ماجنوم» عام 2017، وقدمت أعمالا لفتت الأنظار، وكان هدف الشركة تطوير الدراما المصرية لمواجهة تحدي الدراما الخارجية.