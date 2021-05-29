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بيراميدز يستهدف ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الصيفي

السبت 29/مايو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن نية مسؤولي السماوي في ضم نجمين من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيراميدز يستهدف ضم زيزو وعبد الغني 

وأوضح المصدر أن مسؤولي بيراميدز دخلوا في مفاوضات  خلال الأيام الماضية، للتجهيز لإبرام صفقة تبادلية مع الزمالك بعد إبداء كل ناد رغبة في ضم أحد عناصر الآخر.

وتابع المصدر أن بيراميدز طلب الحصول على خدمات الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغني، من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي.

وأكمل المصدر أن  الصفقة التبادلية المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز تقضي بانتقال لاعبين من القلعة البيضاء لصفوف السماوي نظير انتقال لاعبين من الأخير لصفوف ميت عقبة.


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