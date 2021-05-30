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تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

الأحد 30/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إجراء عدة تغيرات جذرية على تشكيل الفارس الأبيض أمام الجونة بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

الغيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري 

ويغيب عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام الجونة كل من طارق حامد وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي للإيقاف وحازم إمام للإصابة.

من جانبه يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الدفع بالظهير الأيسر عبد الله جمعة في مركز الجناح الأيمن، كما يدرس إشراك أحمد سيد زيزو في مركز الوسط المدافع لتعويض غياب طارق حامد وفرجاني ساسي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك مع الجونة مساء اليوم الأحد ، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد تأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب فوزه على النادي الإسماعيلي بهدف نظيف بدور الستة عشر.

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