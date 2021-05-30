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باريس سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو

الأحد 30/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا ينوي السماح برحيل المدير الفني للفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو فبي الصيف المقبل.

ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن العديد من التقارير زعمت مؤخرًا أن بوكيتينو من ضمن المرشحين لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بوكيتينو لديه علاقة سيئة مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان وقد يرغب المدير الرياضي البرازيلي في الاستغناء عن المدير الفني الأرجنتيني وبدء مشروع جديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من الأنباء المنتشرة مؤخرًا عن رحيل بوكيتينو وتوتر علاقته مع باريس سان جيرمان إلا أن مصادر قريبة من النادي الفرنسي أكدت استمرار بوكيتينو حتى نهاية عقده في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بوكيتينو سيقود باريس في الموسم المقبل بشكل مؤكد لأن مجلس الإدارة ومسئولي الإدارة الرياضية لن يسمحوا برحيله.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بوكيتينو كان الخيار الأول لدى ريال مدريدالإسباني من أجل خلافة زيدان لكن الملكي سيبحث الآن عن مدير فني آخر لأنهم لا يرغبون في إفساد العلاقات الجيدة مع باريس سان جيرمان.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بوكيتينو لم يخف أبدًا رغبته في تدريب ريال مدريد قبل تولي المهمة الفنية لسان جيرمان في الموسم المنصرم.

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