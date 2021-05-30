اليوم.. لجان النواب تستكمل مناقشة موازنة عدد من الوزارات والهيئات

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم، وذلك لإستكمال مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 20212022، لعدد من الهيئات.





ومن المقرر، أن تناقش اللجنة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية.



