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اليوم.. لجان النواب تستكمل مناقشة موازنة عدد من الوزارات والهيئات
الأحد 30/مايو/2021 - 07:48 ص
إيمان أسامة
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تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، اجتماعًا، اليوم، وذلك لإستكمال مناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 20212022، لعدد من الهيئات.
ومن المقرر، أن تناقش اللجنة موازنة الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وصندوق تطوير المناطق العشوائية.
وتواصل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، اجتماعها، اليوم، وذلك لإستكمال مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة مثل: مكتبة مصر العامة الرئيسية، وصندوق مكتبات مصر العامة، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمركز القومي للترجمة، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.
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