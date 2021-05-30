محافظ الفيوم يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة "بر أمان" لدعم صغار الصيادين في بحيرة الريان

كشف أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، التفاصيل المتعلقة بإطلاق مبادرة "بر أمان" لدعم صغار الصيادين في بحيرة الريان.





وقال "الأنصاري" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن صغار الصيادين يواجهوا مخاطر كثيرة قد يتعرضون إلى إصابات أثناء العمل بسبب التعامل مع الأسماك أو أدوات الصيد التي قد تكون بدائية في الكثير من الأحيان.





وأشار إلى أن الصيادين قد يتعرضون أيضًا إلى حالات غرق، ولذلك تم التواصل مع وزارة التضامن من أجل تقديم الدعم لهؤلاء الصيادين الذين قد يتعرضون لهزات اجتماعية وذلك من خلال ضمهم إلى مظلة التأمين الصحي أو رفع كفاءة المراكب أو استبدالها بمراكب جديدة في حالة استحالة رفع كفاءتها.





وفي ذات السياق هنأت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، الصيادين على بدء تنفيذ مبادرة "بر أمان"، قائلة إنهم مقسمون إلى مستويات، فبعضهم يعمل في البحار وآخرون يعملون في البحيرات الداخلية وهؤلاء هم صغار الصيادين الذين تستهدفهم المبادرة، حيث يعملون في 9 بحيرات.





وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "هناك 42 ألف صياد من صغار الصيادين موزعين على مستوى الجمهورية، وفي حضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تم اطلاق المرحلة الأولى من أول بحيرة، بعدها سنعمل وفق 4 مراحل؛ المرحلة الأولى في شهر يونيو، ونعمل على مد الحماية للعمالة غير المنتظمة من خلال منظومة حماية شاملة".





وتابعت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي: "نعمل على توفير مستلزمات الصيد وتأهيل وتجديد مراكب صغار الصيادين وضمهم إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، ولدينا 80.5 ألف صياد مسجلين على قواعد البيانات، لكننا نستهدف 42 ألف صياد وهو صغار الصيادين".



