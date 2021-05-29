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محمد الليثي " مازو" : نزلت الشارع وتسولت حتى اتقن الدور بمسلسل " أحسن أب"
السبت 29/مايو/2021 - 11:39 م
مي مرسي
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محمد الليثي: هشام ماجد اقتبس اسم الدلع الخاص بي" مازو " بمسلسل اللعبة
قال الفنان الشاب محمد الليثى الشهير بمازو انه قام بصبغ شعر اسود ونزل الشارع وشحت من الناس بجد حتي اتقمص الشخصية
و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان هشام ماجد في مسلسل اللعبة اقتبس اسم الدلع بتاعى مازو.
و عقبت هاجر احمد انها كانت لا تعرف محمد الليثى ولما شافته في اللوكيشن افتكرته فعلا حد متسول وانه كان متقمص الشخصية جدًا.
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