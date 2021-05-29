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معتز التوني عن مسلسل أحسن أب : اردنا تقديم مسلسل للأسرة المصرية

السبت 29/مايو/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المخرج معتز التونى ان الرسالة من المسلسل اننا نقدم مسلسل للاسرة المصرية محترم تتفرج عليه كل افراد الاسرة لا يوجد به اى الفاظ خارجه.

و أضاف خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، والعلاقة بين اب وابنه نظيفه جدًا وظهر ده في اغنية المسلسل بين على وكريم، وعلي الرغم من ان تم تصنيف المسلسل + ١٢، لكنه كان بدون حاجة خارجة وكنا حريصين على كده.
و تابع التونى ان بيني وبين على ربيع كيميا وان اهم ما يميزه التلقائية والقبول ودمه الخفيف، والطفل كريم عمل فينا مقلب واحنا في التصوير وقال لينا ان والدته عندها كورونا ولم يذكر انها كانت من ٤ شهور لان على ربيع بيخاف جدًا من كورونا.

و أشاد التونى انه بعد اول أيام التصوير طلب من الشركة المنتجة دكتور يكون متواجد في اللوكيشين

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