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علي ربيع: أول مرة أجسد دور والد بمسلسل "أحسن أب".. والطفل كريم موهبة كبيرة

الأحد 30/مايو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال الفنان على ربيع، إنه أخذ قرار أن يشاركه البطولة هذا العام طفل وهو كريم حسين اللى قدم دور كبير ساهم في نجاح مسلسل "أحسن أب"، موضحًا: "انا عمرى ما عملت دور أب قبل كده".

وأضاف خلال لقاءه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على شاشة "الحياة"، "كريم بيموتني من الضحك ولما روحنا  الأستوديو علشان نسجل الاغنية، كنت بحفظه كلمات الاغنية وكان بتلخبط في جزء منها وعيدنا ١٠ مرات وفي الاخر كان في اورج في الغرفة قولتله سيبك بقى وقعدنا نلعب بالاورج وسيبنا التسجيل وقعدنا نلعب".

واشار ربيع إلى المواقف الطريفه في المسلسل، مضيفًا: "كان فيه مشهد بيركب فيه موتسيكل وبيرفع بيه حصان فدخل بالموتسيكل في فريق العمل كله".

وأضاف: "خالد عليش حياته شبه حياتى الشخصية جدًا وصاحبى منذ الجامعة وهو ممثل جامد جدًا اكتر من تقديم البرامج وانا كنت بتفرج عليه من أيام الجامعة وكان مسمع جدًا".


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