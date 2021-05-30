"البدوية الصوفية".. سر ارتدائها الحلة الحمراء شعارًا لها

تعود الطريقة البدوية الصوفية إلى الشيخ أحمد البدوي مغربي الأصل، الذى جاء إلى مصر في 1239م، وهو في الأربعين تقريبًا، قادمًا من العراق التي ذهب إليها برؤية أُمر فيها بالسفر إلى هناك بعدما كان مقيمًا في مكة.





ويروي عنه أتباعه سبب مجيئة مصر، بعد رؤية أوصته بالسفر والنزول في بلدة بعيدة عن العاصمة المصرية، كانت تُسمّى «طَنتُدا»، طنطا حاليًّا، وفي ذلك يقول شيخ الأزهر محمود عبدالحليم: إن أولياء الله لا يتحركون إلا بأمر.





أماكن طريقته

قضى البدوي حياته في طنطا التي دُفن فيها، بعدما كان قد كوّن مجموعة من تلامذته الذين تولوا نقل طريقته إلى صعيد مصر حيث الجنوب، والشام والسودان، وترصد الروايات المنقولة عن «البدوي»، أنه كان صاحب كرامات مثل أنه كان ينجد المكروب، ويعتكف لأربعين يومًا في خلوة بلا طعام أو شراب، وينقذ الأسرى في خطفة عين، حتى إن بعض الروايات أفادت قيامه بهذا الدور حتى بعد وفاته.





و«البدوية» هي إحدى الطرق الصوفية الممتدة في المنطقة العربية؛ إذ كانت تُعرف في ليبيا باسم «المدرسة الماردانية»، كما حضرت في السودان في ظلِّ حكم الدولة العثمانية (آخر الدول ذات الحكم الجماعي للمسلمين، وسقطت في 1922).





وفي مصر انبثقت عنها طرق عدة، وتفيد كتب الطريقة بأن بعض تلاميذ البدوي ذهبوا عقب وفاة شيخهم إلى تأسيس طرق بأسمائهم، منها: المرازقة، والشعبية، والزاهدية، والجوهرية، والفرغلية، والإمبابية، والبيومية، والسطوحية، والحمودية، والتسقانية، والكناسية، والمنايفة، والجعفرية، والجريرية، والحلبية، والسلامية، والكتانية.





الحلة الحمراء

اختار البدوي الحلة الحمراء شعارًا لطريقته، ويُنقل عنه إنه أوصى تلميذه الكبير ويُدعى عبدالعال، فقال: «يا عبدالعال اعلم أني اخترت هذه الراية الحمراء لنفسي في حياتي وبعد مماتي، وهي علامة لمن يمشي على طريقتنا من بعدي.. قال: فقلت له: يا سيدي فما شروط حملها؟.. قال: من شروطه أن لا يكذب ولا يأتي بفاحشة، وأن يكون غاض البصر عن محارم الله تعالى، طاهر الذيل، عفوف النفس، خائفًا من الله تعالى، عاملًا بكتاب الله تعالى، ملازمًا للذكر، دائم الفكر»، ويُذكر في أدبيات الطريقة أن «البدوي» اختار الراية الحمراء اقتداءً بالرسول؛ إذ يُنقل عنه أنه كان يرتدي حلة حمراء في الأعياد.





أوراد الطريقة الأحمـدية البدوية

أوراد الطريقه الاحمديه البدويه صباحا ومساء

• (لاإله إلا الله محمد رسول الله.) ( 100 مرة )

• (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى آله وصحبه وسلم.) ( 100 مرة)

• (أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.) ( 100 مرة )

* (بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.) ( 100مرة)

• (لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.) (100مرة)









ورد الليل

• سورة الفاتحة

• آية الكرسى ( الله لا إله إلا هو الحى القيوم … ) (21 مرة)

• خواتيم سورة البقرة ( آمن الرسول … ) (21 مرة)

• سورة يس

• سورة الدخان

• سورة الواقعة

• سورة الملك