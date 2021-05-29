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تعرف على حكم مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري

السبت 29/مايو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الجونة في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري والمقرر لها غدا الأحد باستاد خالد بشارة.

ويضم طاقم التحكيم كل من:

محمود ناجي حكما للساحة
محمود أبو الرجال مساعد أول
أحمد لطفي مساعد ثاني
أحمد صالح حكم رابع
عمرو الشناوي حكم فيديو
أحمد حمدي مساعد حكم فيديو

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 54 نقطة، جمعها من 24 مباراة.

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