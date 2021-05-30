هالة فاخر: أجواء التصوير بمسلسل "أحسن أب" رائعة.. والفضل للمخرج





وأكدت: "أنا حبيته جدًا هو وكل فريق العمل خالد عليش وهاجر وكريم ومحمد الليثى".





قالت الفنانة هالة فاخر، إن المخرج معتز التوني قادر على أن يعمل حالة حب رائعة في التصوير ومواقف كتير كوميدية.وأضافت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، على شاشة الحياة، خلال حلول ابطال مسلسل احسن اب ضيوف بالبرنامج، انها اكتشفت على ربيع في هذا المسلسل أنه راقى وذوق وأخلاق، بحد وصفها.