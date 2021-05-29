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تعرف على مواعيد مباريات منتخب البرازيل بدور المجموعات في كوبا أمريكا

السبت 29/مايو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد منتخب البرازيل (حامل اللقب) لخوض منافسات النسخة رقم 47 من بطولة "كوبا أمريكا" والتي ستقام خلال الفترة من 13 يونيو وحتى 11 يوليو المقبلين، بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويلعب منتخب البرازيل ضمن مجموعة الثانية بالبطولة والتي تضم معه منتخبات (فنزويلا، بيرو، كولومبيا، الإكوادور).

وإليكم مواعيد مباريات البرازيل في مرحلة المجموعات بـ"كوبا أمريكا":
يستهل منتخب البرازيل مشواره في دو المجموعات ببطولة كوبا أمريكا بمواجهة منتخب فنزويلا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو المقبل

بينما يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب بيرو في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 19 يونيو.
ويصطدم المنتخب البرازيلي بنظيره منتخب كولومبيا في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 25 يونيو المقبل.

ويختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة منتخب الإكوادور في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو المقبل.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 4 و 5 يوليو، بينما ستقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم 8 من الشهر نفسه، وستقام المباراة النهائية، ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 11 يوليو المقبل.

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