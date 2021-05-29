"المالية" تبيع أذون بقيمة 18.5 مليار جنيه.. غدًا

تبيع وزارة المالية، غدًا الأحد، أذون خزانة لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات الحكومية المطلوبة.









وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابعة لوزارة المالية المصرية، إنه أن الطرح ذلك تم من الأذون أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.5 مليار جنيه.





وذكر التقرير أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.





وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية؛ عبر آليات أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 49.5 مليار جنيه خلال الاسبوع الجاري علي مدار 3 عطاءات مخططة هذا الأسبوع من جملة 642.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.



