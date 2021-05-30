عمرو أديب عن سلالة "فيتنام": "نسختين من كورونا اتجوزوا طلعوا حاجة زي الزفت"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في فيتنام، معلقا: "حصل جواز بين سلالتي كورونا الهندية والبريطانية.. الاتنين اتجوزوا وطلعوا حاجة زي الوفت".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن النسخة الجديدة من الكورونا يتردد أنها تنتقل عبر الهواء، مناشدا المواطنين الحرص على الحصول على اللقاح، معلقا: "الموضوع مش هزار"، منوها بأن التطعيم سيكون مطلوبا للتحرك بين دول العالم.



