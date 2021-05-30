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الصرف الصحي بالقاهرة: الانتهاء من تنفيذ أنفاق الأوتوستراد سبتمبر المقبل

الأحد 30/مايو/2021 - 06:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى، إنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع أنفاق في شارع الأوتوستراد من أجل حل مشكلة تجمع مياه الأمطار، متوقعًا الانتهاء من هذا المشروع في سبتمبر المقبل.

وأضاف "حسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن عدد من المشروعات ستدخل الخدمة قريبا في مناطق كانت محرومة من خدمات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن هناك 33 منطقة محرومة من خدمات الصرف الصحي يجري حاليًا العمل على إدخال الخدمة بها، موضحًا أن هناك مناطق بها زحام في شبكة الصرف الصحي مثل مناطق عين شمس والمرج.

وأكد أنه تم افتتاح مجمع رئيسي 2 متر وربع بطول 2 كيلو يخدم مناطق عين شمس وعزبة النخل، بالإضافة إلى تحسين الصرف في بعض المناطق التي بها بعض الآثار الإسلامية بتكلفة تصل إلى 40 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم تغيير شبكات الصرف وتدعيم منظومة الأمطار في شرق القاهرة، منطقة مساكن شيراتون وغيرها من المحاور التي كان يحدث منها مشاكل كثيرة أثناء سقوط الأمطار.

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