رئيس مدينة المنيا: غرامة 50 جنيها لإلقاء القمامه على كورنيش النيل

أعلن العميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا فى بيان له أنه أصدر توجيهات لإدارة الكورنيش بالبدء في تطبيق غرامات ماليه فورية وتحرير محاضر للمواطنين المخالفين للتعليمات واللوائح في حاله إلقاء قمامه في كورنيش النيل بقيمة خمسون جنيها.





و ناشد رئيس مركز ومدينة المنيا المواطنين بضرورة الحفاظ علي كورنيش النيل وما تم به من تطوير نظرا لأهميته التاريخية كعنوان لمدينة المنيا عروس الصعيد.





وأكد علي ضرورة الالتزام بكل التعليمات من إجراءات احترازية، ومنع افتراش المساحات الخضراء والقاء القمامه، للحفاظ علي الكورنيش كونه احد اهم مكتسبات المحافظة



