Advertisements

رئيس مدينة المنيا: غرامة 50 جنيها لإلقاء القمامه على كورنيش النيل

الأحد 30/مايو/2021 - 07:56 ص
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
أعلن العميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا فى بيان له أنه أصدر توجيهات لإدارة الكورنيش بالبدء في تطبيق غرامات ماليه فورية وتحرير محاضر للمواطنين المخالفين للتعليمات واللوائح في حاله إلقاء قمامه في كورنيش النيل بقيمة خمسون جنيها.

و ناشد رئيس مركز ومدينة المنيا المواطنين بضرورة الحفاظ علي كورنيش النيل وما تم به من تطوير نظرا لأهميته التاريخية كعنوان لمدينة المنيا عروس الصعيد.

وأكد علي ضرورة الالتزام بكل التعليمات من إجراءات احترازية، ومنع افتراش المساحات الخضراء والقاء القمامه، للحفاظ علي الكورنيش كونه احد اهم مكتسبات المحافظة

وأشار إلى ان أعمال التطوير ستجري تباعا في المدينة خلال خطه العام المالي القادم حيث من المستهدف تطوير مداخل المدينة وأيضا خطة تطوير داخل الأحياء سيتم الإعلان عنها قريبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرامة بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 18 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ ساعة

"الدم بقى مية".. 4 جرائم قتل أسرية بشعة في الجيزة خلال أسبوع

منذ 36 دقيقة

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش

رئيس مركز المنيا: الانتهاء من اعتماد خطة تطوير كورنيش النيل

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير المرحلة الأولى لكورنيش النيل

الدقهلية تورد آلاف الأطنان من القمامة لمصانع التدوير

محافظ المنيا: مشروع تطوير الكورنيش ذو أولوية في التنفيذ

الأقصر تواصل تطوير كورنيش النيل.. وحملة مكبرة لرفع القمامة بالزينية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

07:19 ص

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»