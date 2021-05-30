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بعد اعتماده في الإمارات.. طبيب مناعة يكشف تفاصيل جديدة عن علاج كورونا

الأحد 30/مايو/2021 - 04:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، على اعتماد دولة الإمارات دواء لعلاج كورونا، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول أنه دواء لكورونا لأنه ليس مضادً للفيروسات.

وأشار "خضر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدواء الذي تم اعتماده عبارة عن أجسام مضادة وقائم على نفس فكرة العلاج الذي تلقاه دونالد ترامب عندما أصيب بكورونا، لافتا إلى أنه يعتبر سلاح لمكافحة الفيروس وهو أمر جيد.

وأضاف الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون بنيوجيرسي، أن هذا العلاج يستخدم لحالات الإصابة المتوسطة، ويعطى عن طريق الوريد وجرعة واحدة، معلقا: "الدواء ده مش الدواء المعجزة".

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علاج كورونا طبيب الفجر الإمارات

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