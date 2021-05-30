4 إجراءات مهمة لتجنب الآثار البيئية لصناعة التعدين

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) في المائدة المستديرة حول الصناعات الاستخراجية (الاسكوا) كمحرك نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية، أن انتهاج مدخل السياسات في التعامل مع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بصفتها قوة دافعة لعملية التنمية المستدامة يساعد على توفير المناخ الداعم للارتقاء بها وجعلها أكثر مراعاة لصون الموارد الطبيعية.





وأوضحت، أنه فيما يخص مراعاة الآثار البيئية لصناعة التعدين، أنه تم إصدار عدة اجراءات مهمة بهذا الشأن.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز إجراءات لتجنب الآثار البيئية لصناعة التعدين:





١-تم إعداد أدلة ارشادية للتعدين في مصر حتى في المناطق المحمية.





٢-اتاحة فرص لدمج المجتمع المحلي للمحميات في تلك الصناعات.





٣-مراعاة آليات التعامل مع المخلفات الناتجة عن الصناعات الاستخراجية.





٤-مراعاة اهذا الجزء في قانون المخلفات الجديد.





جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لعقد طاولة مستديرة عالمية افتراضية حول الصناعات الاستخراجية وكيفية تحويل هذا القطاع الى محرك للتنمية المستدامة، خاصة في ظل الفرصة التي وفرتها جائحة كورونا لدعم الانتقال العادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري ونحو مستقبل يتسم بانخفاض الكربون والمرونة والشمول، والتحول إلى الطاقة الخضراء.



