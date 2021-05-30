الإعلامية بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة.. إليك التفاصيل (فيديو)









نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو لها أثناء تواجدها في السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك على صفحتها الخاصة بموقع «إنستجرام».





وظهرت في الفيديو بملابس بيضاء وكانت تردد: "لبيك اللهم لبيك .. يا رب كل اللي يدعي دلوقتي تستجيب له بحق هذا الآذان وبيتك الطاهر .. ادعوا معايا يالا وأنا حقول آمين لدعاؤكم".





وأعلنت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديمها أحد البرامج على قناة المحور، عبر صفحتها الشخصية فيسبوك، حيث كتبت: "انتظروني الليلة ويوميا في الثامنة مساءً هكون معاكم من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع في برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور".





وقدمت بسمة وهبة في السباق الرمضاني الماضي برنامج «العرافة» على شاشة قناة المحور ولاقى اهتمامًا كبيراً من المشاهدين وحقق أعلى نسب مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعى ويوتيوب، واستكملت به سلسلة برامجها الحوارية الناجحة التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.











