نجم تشيلسي: حققنا المستحيل

عبر ماسون مونت نجم فريق تشيلسي عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتوج تشيلسي مساء اليوم السبت بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.





وقال مونت بعد المباراة :"لا أستطيع أن أصف هذه اللحظة بالكلمات. إنه مستحيل. لقد لعبت نهائيين في تشيلسي كأس الأتحاد الإنجليزي وخسرناهما".









وأضاف :"أمر مؤلم. لا يمكنني الوصف بالكلمات. إنها مناسبة خاصة".





وتابع :"السيتي يملك أفضل اللاعبين، لقد كانت مباراة صعبة. نحصل على هدف واحد، نوعًا ما في فترة الاستراحة، ثم دافعنا عن حياتنا فعليًا".



