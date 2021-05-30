"المتحدة": مشروع القناة الإخبارية الإقليمية بدأ منذ سنوات (فيديو)

قال المهندس حسام صالح؛ الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ إن الشركة تعمل منذ 5 سنوات في السوق المصري، مضيفا: "نتيجة الرغبة في توسيع الاستثمار أعلنا طرح الشركة في البورصة وتشكيل مجلس إدارة جديد".





وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور" أن مشروع القناة الإخبارية الجديدة بدأ منذ سنوات"، معقبا: "لم نكن نتحدث عن الأمر لأنه لم يكن يكتمل؛ القناة الإخبارية ستكون قناة إقليمية وسوف تنطلق قريبا في ظل المنافسة الصعبة مع القنوات الأخرى".



