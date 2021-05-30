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أول تعليق من توخيل بعد التتويج بدوري الأبطال

الأحد 30/مايو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتوج تشيلسي مساء اليوم السبت بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

توخيل قال بعد المباراة :"كانوا اللاعبون مصممين على الفوز بهذا النهائي، شجعنا الجميع على التصعيد والخروج لمرماهم، ليكونوا أكثر شجاعة ويصنعون هجمات مرتدة خطيرة".

وتابع :"كانت مباراة بدنية صعبة وكان علينا أن نساعد بعضنا البعض".



وواصل :"أنا سعيد جدًا، لم أكن اتخيل قط أنني سوف المس هذا اللقب".

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