Advertisements
أول تعليق من توخيل بعد التتويج بدوري الأبطال
الأحد 30/مايو/2021 - 12:13 ص
علي نبوي
Advertisements
أبدى الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.
وتوج تشيلسي مساء اليوم السبت بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.
توخيل قال بعد المباراة :"كانوا اللاعبون مصممين على الفوز بهذا النهائي، شجعنا الجميع على التصعيد والخروج لمرماهم، ليكونوا أكثر شجاعة ويصنعون هجمات مرتدة خطيرة".
وتابع :"كانت مباراة بدنية صعبة وكان علينا أن نساعد بعضنا البعض".
وواصل :"أنا سعيد جدًا، لم أكن اتخيل قط أنني سوف المس هذا اللقب".
Advertisements