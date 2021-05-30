بيب جوارديولا: سنعود مرة أخرى

ظهرت علامات الحزن على الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد خسارة فريقه للقب دوري أبطال أوروبا.





وخسر مانشستر سيتي مساء أمس السبت أمام نظيره تشيلسي بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا ليفشل جوارديولا في التتويج باللقب.





جوارديولا قال بعد المباراة :"لقد حاولنا التتويج باللقب، لكننا لم نستطع فعلها ولكن سنعود مرة أخرى".









وأضاف :"تهانينا لنادي تشيلسي بعد الفوز باللقب في هذه المرة، ونحن سنحاول".





وتابع :"لقد كان موسم استثنائيًا بالنسبة لنا، وصولنا الى هنا كان حُلماً، لكن للاسف نحن لم ننتصر ".





وزاد :"عانينا من ناحية الكرات الطويلة في الشوط الثاني، كان هناك بعض اللحظات التي كنا قريبين فيها ولكننا لم نصل".





وأشار :"وضعت غوندوغان هناك لأنه سريع في التعامل مع الكرة والبحث عن اللاعبين في المساحات، لعب غوندوغان لسنوات عديدة في محرز المحور".





وأوضح :"هذا الموسم من 62 مباراة لعبنا 61 ووصلنا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، بالنسبة لنا كان جيدًا حقًا ، فزنا بالدوري مرة أخرى ونافسنا في دوري الأبطال حتى النهاية".





وأردف :"أريد العودة إلى المنزل مع عائلتي، لقد مر وقت طويل منذ أن رأيتهم".







