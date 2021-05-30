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خالد عليش يعلنها لأول مرة بـ"واحد من الناس": مشروع خطوبة قريبا

الأحد 30/مايو/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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أعلن الفنان خالد عليش، إن هناك مشروع خطوبة قريبًا، لافتا إلى أنه ارتبط منذ ٩ أشهر وسيعلن هذا قريباً .

وأضاف خلال لقاءه مع  الإعلامي عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس، على شاشة الحياة، أن اصعب مشاهد له في مسلسل "أحسن أب" كانت بعد الحلقة التاسعة لانه من بعدها يتعرض للضرب في كل الحلقات، وأيضا مشهد كنت بدفع فيه كريم فجاءت الدفعه جامده شويه فاتخبط في الباب .

وتابع عليش، أنه خريج كليه هندسة اتصالات دفعة ٢٠١٠، لافتًا إلى أنه حاول ممارسة تخصصه في مشهد تصليح اللاب توب في المسلسل .

وأضاف: "لم أرك في اي أعمال درامية او سينمائية منذ سنتين، وشغال راديو فقط و عندما ارسل لي المخرج معتز التونى الدور وافقت على طول لان انا و على أصحاب منذ الجامعة و انا أصلا بضحك جداً من تمثيل على ربيع منذ مسرح الجامعة . 

و تابع: "لم أكن متوقع نجاح الدور خاصة اننى كنت مخضوض في الأول لانى بقالى فترة ما اشتغلتش بس الحمد لله فرحت جدا بردود الفعل و الكيميا اللى ظهرت بيني و بين على و عجبت الجمهور".


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