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الكشف عن حقيقة عودة نجم الفراعنة للدوري المصري

الأحد 30/مايو/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث نادر شوقي، وكيل اللاعبين، إنه تحدث مع أحمد المحمدي، ظهير أيمن نادي أستون فيلا الإنجليزي، ومنتخب مصر، في الفترة الماضية بعد رحيله عن ناديه الإنجليزي.

وأكد نادر شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "أحمد المحمدي من أفضل اللاعبين وأفضل الممثلين للمصريين في الدوري الإنجليزي".

وأجاب نادر شوقي عن إمكانية لعب أحمد المحمدي في الدوري المصري: "أحمد المحمدي لن ينهي مسيرته الكروية في الفترة الحالية ولسة بدري".

وتابع: "المحمدي لم يحسم وجهته المقبلة ولعبه في الدوري المصري لن يكون في الوقت الجاري".

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