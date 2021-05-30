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"السياحة" تكشف خطة الدولة لتطوير القطاع ومشروعات تنميته (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 05:20 ص
جانب من اجتماعات الرئيس
جانب من اجتماعات الرئيس
شيماء حسن
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قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، في تعليقها على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية، إن هذا دليل على اهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بملف السياحة بشكل خاص على أساس أنها احد الروافد الاقتصادية الهامة للدولة.

وأضافت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الدولة قامت في سبيل دعم مشروعات التنمية السياحية باتخاذ إجراءات واضحة لدعم هذا القطاع منذ جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن الدولة قامت بتنفيذ جميع المشروعات الاستثمارية بشكل يسمح بعائد اقتصادي اكبر، موضحة أن الدولة قامت بالكثير من الافتتاحات والاكتشافات الأثرية وهناك مشروعات أخرى تحت الإنشاء والتنفيذ لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات التي تبرز صورة مصر ومكانتها في العالم تخرج بالشكل المناسب على غرار ما حدث في موكب المومياوات الملكية.

توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي
وكان الرئيس السيسي اجتمع السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات التنمية السياحية على مستوى الجمهورية.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال التنمية السياحية، والتي تضم منتجعات عقارية وفندقية وأنشطة سياحية متنوعة على مستوى الجمهورية، خاصةً على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، وما تم من نسب المستهدفات التنفيذية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة منذ بدايتها ومردودها التنموي والاقتصادي والسياحي، مع الوقوف على كافة التحديات في هذا الإطار.

وقد وجه الرئيس بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية، وذلك من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.

وتم استعراض جهود استئناف الحركة السياحية، بما فيها معدلات الرحلات والسائحين الأجانب خلال الفترة الماضية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي تعد جيدة مقارنةً بالمعدلات العالمية التي تأثرت من جائحة كورونا، وكذلك ما يتم تقديمه من حزم تحفيزية لدعم قطاع السياحة.

كما تم عرض آخر مستجدات أنشطة قطاع السياحة وافتتاح سلسلة من المتاحف المتنوعة على مستوى الجمهورية، وكذلك الخطوات التنفيذية لكلٍ من المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير طريق الكباش بالأقصر.

وقد وجه الرئيس بإتمام تلك الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهود الدولة الجارية للارتقاء بالمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، وأيضًا يتكامل مع عملية التنمية والتحديث الشامل التي تشهدها المحافظات التي تتضمن تلك المواقع، وفي إطار النهج المستمر لاستعادة وإبراز الثقافة والحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك على غرار ما تم في احتفالية موكب المومياوات الملكية.

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