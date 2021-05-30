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وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)

الأحد 30/مايو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمود حنفي
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شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عرض مختارات من أوبرا عايدة التى قدمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لاول مرة على مسرح النافورة . 


وقالت عبد الدايم، إن عايدة أحد الأيقونات الكلاسيكية لفن الأوبرا ومن أشهر العروض العالمية المستلهمة من الحضارة الفرعونية ، مشيرة انها ستبقى حالة فنية خاصة ونموذجا لتفاعل المبدعين الاجانب مع تاريخ مصر العريق،  


واضافت ان عرض مختارات منها على مسرح النافورة منحها رونقا خاصا ومذاقا جديدا ، واشادت بالعرض وتكامل عناصره الفنية مثمنة تكاتف فريق العمل الذى بذل الكثير من الجهد لخروجه بالشكل الامثل.


يذكر ان عرض مختارات من اوبرا عايدة ضم اهم المشاهد التى جاءت فى العمل الفنى العالمى والذى كتب موسيقاه الايطالى العالمى فيردى ووضع نصه الغنائي الايطالى جيسلا نزوني عن قصة عالم الاثار الفرنسى اوجست مارييت واداها نجوم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى وصاحبه أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الايطالى إليو أورتشولو بمشاركة فرقة باليه اوبرا القاهرة باشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل وكورال اوبرا القاهرة قيادة وتدريب كارمين كولنجلي ومن اخراج هشام الطلى.
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)
وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)

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