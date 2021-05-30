وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)









شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عرض مختارات من أوبرا عايدة التى قدمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر لاول مرة على مسرح النافورة .









وقالت عبد الدايم، إن عايدة أحد الأيقونات الكلاسيكية لفن الأوبرا ومن أشهر العروض العالمية المستلهمة من الحضارة الفرعونية ، مشيرة انها ستبقى حالة فنية خاصة ونموذجا لتفاعل المبدعين الاجانب مع تاريخ مصر العريق،









واضافت ان عرض مختارات منها على مسرح النافورة منحها رونقا خاصا ومذاقا جديدا ، واشادت بالعرض وتكامل عناصره الفنية مثمنة تكاتف فريق العمل الذى بذل الكثير من الجهد لخروجه بالشكل الامثل.







