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الصحة تكشف عن حقيقة تخصيص غرف لعزل مرضى الفطر الأسود في مصر
الأحد 30/مايو/2021 - 12:45 ص
شيماء حسن
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كشف محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشئون الوقاية، حقيقة تخصيص غرف لعزل مرضى الفطر الأسود في مصر.
وقال "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات موجود في الدنيا من زمان، وهو ميكروب انتهازي لا يسبب العدوى للأشخاص الأصحاء وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص إلى آخر.
وأضاف: "لا يوجد أي داع لعمل أماكن لعزل مرضى الفطر الأسود، لأنه مرض غير معدٍ وهو غير خاضع للترصد وليس له أهمية وبائية، ومواقع التواصل الاجتماعي هي من تثير الشائعات بشأنه خاصة أنه مرض متواجد في العالم منذ فترة ولا ينتقل بالعدوى.
وأكد "عبدالفتاح"، أن الدولة لا تدير وباء كورونا وما يتعلق به بمفردها، وكلنه وباء عالمي يصيب العالم كله وهو يصيب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والجيوب الأنفية وقد يصيب عظام الفك وقاع العين، لافتًا إلى أنه مرض مرتبط وجوده بطبيعة مجتمعات معينة ويرتبط بشكل كبير بنقص المناعة الشديد والذي قد يؤدي إلى وفاة الشخص المصاب به هو الحالة الصحية المتدهورة وليس المرض في حد ذاته.
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