Advertisements

الصحة تكشف عن حقيقة تخصيص غرف لعزل مرضى الفطر الأسود في مصر

الأحد 30/مايو/2021 - 12:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
كشف محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشئون الوقاية، حقيقة تخصيص غرف لعزل مرضى الفطر الأسود في مصر.

وقال "عبدالفتاح" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات موجود في الدنيا من زمان، وهو ميكروب انتهازي لا يسبب العدوى للأشخاص الأصحاء وهو غير معدي ولا ينتقل من شخص إلى آخر.

وأضاف: "لا يوجد أي داع لعمل أماكن لعزل مرضى الفطر الأسود، لأنه مرض غير معدٍ وهو غير خاضع للترصد وليس له أهمية وبائية، ومواقع التواصل الاجتماعي هي من تثير الشائعات بشأنه خاصة أنه مرض متواجد في العالم منذ فترة ولا ينتقل بالعدوى.

وأكد "عبدالفتاح"، أن الدولة لا تدير وباء كورونا وما يتعلق به بمفردها، وكلنه وباء عالمي يصيب العالم كله وهو يصيب الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والجيوب الأنفية وقد يصيب عظام الفك وقاع العين، لافتًا إلى أنه مرض مرتبط وجوده بطبيعة مجتمعات معينة ويرتبط بشكل كبير بنقص المناعة الشديد والذي قد يؤدي إلى وفاة الشخص المصاب به هو الحالة الصحية المتدهورة وليس المرض في حد ذاته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفطر الاسود الفجر

أخبار تهمك

موعد الإعلان الرسمي عن مدرب ريال مدريد الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ 38 دقيقة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 12 ساعة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يستهدف ضم ثنائي الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مفاجآت.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك المتوقع ضد الجونة بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 5 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 11 ساعة

باريس سان جيرمان يحسم مصير بوكيتينو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفه عن مرض الفطر الأسود الذي أنهى حياة النجم سمير غانم

هل المتعافين من كورونا معرضين للإصابة بالفطر الأسود؟ عضو الجمعية المصرية للمناعة يُجيب (فيديو)

أخصائي أمراض جلدية يطمئن المصريين بشأن "الفطر الأسود"

هل دخلنا في رعب جديد؟.. كل ما تريد معرفته عن "الفطر الأسود" (سؤال وجواب)

معلومات عن مرض الفطر الأسود.. الأعراض والفئات الأكثر عرضة للإصابة

بعد الفطر الأسود.. طبيب بالهند يصدم العالم بمرض "الزومبي" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

01:36 ص

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

12:44 ص

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

10:02 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»