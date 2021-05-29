أسعار الدولار اليوم الأحد 30 مايو 2021 بجميع البنوك المصرية

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سعر الدولار اليوم الأحد 30-5-2021 في مصر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار ترتفع قرشا واحدا:

زادت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث حققت ارتفاعات طفيفة، مع مواصلة صندوق النقد الدولي إشادته بالاقتصاد المصري.

وارتفع على مدار تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي أمس الخميس سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 1 قرشًا بالبنك المركزي؛ ليصل إلى 15.62 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع، مقابل 15.61 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع كان قد افتتح تداولات الاسبوع عندها.





يذكر أن البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر 2016، قرر تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب، حرصا منه على تأكيد ثقته في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة.