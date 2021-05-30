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"أبوالمجد" بعد قرار غخلاء معارض السيارات: "هنقلب مطاعم" (فيديو)

الأحد 30/مايو/2021 - 05:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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كشف المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل القرار الوزاري بنقل معارض السيارات بالقاهرة والمحافظات لمدينة السيارات الجديدة، مشيرا إلى أنهم فوجئوا قرار بإخلاء كل معارض السيارات في المناطق السكنية خلال 3 شهور على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار "أبوالمجد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك نحو 6 آلاف شركة سيارات ما بين وكلاء وموزعين وتجار ومعارض صغيرة وكبيرة، لافتا إلى أن مدينة السيارات الجديدة بالقرب الين السخنة لن تستوعب كل المعارض على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات، أن كل رؤساء الأحياء أرسلوا إلى معارض السيارات لإخلاء المكان خلال 3 شهور، معلقا: "طب هيروحوا فين، الناس في حالة انهيار، وهيقلبوا مطاعم.

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