استشاري أنف وأذن: الفطر الأسود ليس مرضًا وبائيًا

قال الدكتور سعيد عيد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة في الفيوم، إن الحالة المعلن عن إصابتها بالفطر الأسود ليست الحالة الأولى المصابة به في مصر وهناك مجموعة من الحالات في مراحل مختلفة، ولكنها الحالة الأولى التي تم الإعلان عنها.





وأضاف "عيد" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الفطر الأسود هو نوع من الفطريات ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكنه موجود في البيئة ويتواجد في الأنف وينتظر ضعف الجهاز المناعي من أجل تدمير الأغشية المخاطية للأنف والعين.





وأشار إلى أن الفطر الأسود يصيب المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات لفترة طويلة وقام بتناول أدوية الكورتيزون لفترات طويلة وهو ما تسبب في ارتفاع معدل السكر في الدم، موضحًا أن الفطر ليس أسود ولكن عند ظهوره باللون الأسود هو علامة على وصول المريض في مراحل متأخرة من المرض والتي تتمثل في موت الأنسجة في الأنف والعين.



