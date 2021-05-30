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العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

الأحد 30/مايو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن مصير أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.

وأكد نادر شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "أحمد ياسر ريان لاعب كبير وأعتقد أنه سيكون هداف الموسم الكروي الجاري، وهو يمتلك عروض أوروبية في الوقت الجاري".

وتابع: "أحمد ياسر ريان لاعب كبير وهو صاحب إمكانيات كبيرة ولديه عروض أوروبية لكن ليس في الدوري الإنجليزي لعدم استطاعته اللعب في إنجلترا بسبب نسبة مشاركاته مع المنتخب والتي لم تصل للنسبة المطلوبة".

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