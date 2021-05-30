العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي









كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن مصير أحمد ياسر ريان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم.





وأكد نادر شوقي في تصريحات خاصة عبر برنامج "ملعب البلدوزر" الذي يقدمه الكابتن مجدي عبدالغني على قناة الشمس: "أحمد ياسر ريان لاعب كبير وأعتقد أنه سيكون هداف الموسم الكروي الجاري، وهو يمتلك عروض أوروبية في الوقت الجاري".



