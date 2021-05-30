السيدة التي التقت بالرئيس تبكي على الهواء بسبب رد فعل السيسي (فيديو)

أعربت منى علي، السيدة التي التقت بالرئيس السيسي خلال جولته التفقدية بشوارع القاهرة، عن حبها وتقديرها للرئيس السيسي، قائلة: "الله يباركله ويجعله رئيسنا العمر كله".





وأشارت "علي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي ابن غالي لمصر كلها، لافتة إلى أنها انتقلت لمستشفى معهد ناصر وتقوم حاليا بإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل.



