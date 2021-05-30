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طبيب بالهند يكشف آخر تطورات سلالة كورونا الجديدة في فيتنام

الأحد 30/مايو/2021 - 01:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف أحمد العطافي، أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في الهند، عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في فيتنام وهي عبارة عن هجين بين الفيروس البريطاني والهندي.

وأشار "العطافي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن فيتنام طلبت من منظمة الصحة العالمية التدخل بعد تسجيلها لأكثر من 8 آلاف إصابة و34 وفاة نتيجة السلالة الجديدة.

من جانبه قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا في فيتنام، معلقا: "حصل جواز بين سلالتي كورونا الهندية والبريطانية.. الاتنين اتجوزوا وطلعوا حاجو زي الوفت".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن النسخة الجديدة من الكورونا يتردد أنها تنتقل عبر الهواء، مناشدا المواطنين الحرص على الحصول على اللقاح، معلقا: "الموضوع مش هزار"، منوها بأن التطعيم سيكون مطلوبا للتحرك بين دول العالم.

وأضاف، "في ناس في التلاتينات بتتوفى بسبب الكورونا، ارحموا نفسكم وخدوا التطعيم"، لافتا إلى أن الدول تنفق مبالغ ضخمة لتوفير اللقاح.

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