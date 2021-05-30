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تياجو سيلفا: "هذا أكبر انجاز في مسيرتي".

الأحد 30/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتوج تشيلسي مساء أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

سيلفا قال بعد المباراة :"أكن احترامي لجميع الأندية التي لعبت لها لكن ما حققته الليلة مع تشيلسي هو أكبر انجاز في مسيرتي".

وأضاف :"تشيلسي حقق لي حلمي لقد قدمنا مجهودا كبيرا طوال المباراة وشكرًا للجميع داخل الفريق".

وزاد :" بكل مرة كان يتم إقصاء باريس كنت أنا المسؤول الأول، ما حدث لي هناك كان عار".

واختتم :"بدون لامبارد، لما كنت هنا، أنا سعيد للغاية".

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