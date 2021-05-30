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بعد الأسود والأبيض والأصفر.. طبيب بالهند يصدم العالم بنوع جديد من الفطريات المعدية

الأحد 30/مايو/2021 - 07:03 ص
الفطر الأسود
الفطر الأسود
شيماء حسن
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كشف أحمد العطافي، أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في الهند، عن ظهور نوع آخر من الفطريات بعيدًا عن كل من الفطر الأسود والأبيض والأصفر التي ظهرت مؤخرًا.

وقال "العطافي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن بعض الولايات الهندية سجلت 8 إصابات بفطر داء الرشاشات الفموي، و13 حالة بداء البقع البيضاء وهي سلالات جديدة من الفطريات معدية ولكنها غير مميتة.

وأضاف أن هذه الفطريات تصيب البشر وقد تنتقل عن طريق الطيور والحيوانات الداجنة المنزلية، وهو مرض غير مميت ولكنه يسبب ضعف كبير في المناعة ويسبب التهاب في قرنية العين والجيوب الأنفية والتهابات في الأنف والأظافر.

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