بعد الأسود والأبيض والأصفر.. طبيب بالهند يصدم العالم بنوع جديد من الفطريات المعدية

كشف أحمد العطافي، أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في الهند، عن ظهور نوع آخر من الفطريات بعيدًا عن كل من الفطر الأسود والأبيض والأصفر التي ظهرت مؤخرًا.





وقال "العطافي" في حواره عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن بعض الولايات الهندية سجلت 8 إصابات بفطر داء الرشاشات الفموي، و13 حالة بداء البقع البيضاء وهي سلالات جديدة من الفطريات معدية ولكنها غير مميتة.



