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أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 30 مايو 2021

الأحد 30/مايو/2021 - 12:37 ص
اسعار الذهب فى مصر اليوم
اسعار الذهب فى مصر اليوم
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب المحلي اليوم الأحد 30-5-2021 في السوق المحلي وذلك بعد ارتفاعها مؤخرًا وذلك بعدما عاودت أسعار الذهب العالمية اليوم صعودها مجددا فوق 1900 دولار للأوقية ، خلال تعاملات بورصة المعادن لتغلق علي قفزة جديدة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 (932 جنيها)

سعر جرام الذهب عيار 21 (816 جنيها)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (700 جنيه)

سعر الجنيه الذهب اليوم (6528 جنيهًا)

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28914 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 932 ألف جنيه، اليوم.

وسجل سعر الذهب ارتفاعات كبيرة مع نهاية تعاملات الأسبوع بنحو 0.4% لتغلق على صعود قرب أعلى مستوى لها في خمسة أشهر مع تزايد الإصابات بفيرس كورونا واستمرار زيادة سعر الفائدة على الدولار وتراجع العوائد على السندات الأمريكية ، مما يساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر ، مع صعوبة توقع صعود أو هبوط الذهب الفترة المقبلة.

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