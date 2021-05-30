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سمير فرج: إسرائيل قلدت خطة الدفاع المصري في 1973 لصد صواريخ غزة

الأحد 30/مايو/2021 - 04:18 ص
سمير فرج
سمير فرج
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل قلدت خطة الدفاع المصري في 1973 لصد صواريخ غزة، حيث قامت بتنفيذ حائط الصواريخ حول قطاع غزة.

وكشف "فرج"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن مصر كان بها 2000 نفق قبل الثورة مضيفا: "حماس كان عندها وزارة إسمها وزارة الأنفاق.. العربيات في مصر كانت بتتاخد وتطلع من الأنفاق الناحية التانية".

وأضاف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن مصر استغرقت عامين للتخلص من هذه الأنفاق.

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سمير فرج بوابة الفجر الفجر إسرائيل

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