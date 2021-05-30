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ضياء السيد: أتمني انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

الأحد 30/مايو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن عدم رضاه عقب التعادل الذي حققه فريقه أمام طلائع الجيش بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"كنا نستحق الفوز على طلائع الجيش، ووصل لاعبونا إلى مرمى المنافس في عدة مناسبات لكن لم يحسنوا استغلالها بالشكل الأمثل، كما أن ضغط المباريات يلعب دوراً كبيراً في تراجع الحالة البدنية للاعبين خلال شوط المباراة الثاني". 

واختتم السيد :"لا أعلم بتجدد مفاوضات إدارة نادي سيراميكا كليوباترا مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق ، ولكن إذا كان هناك مفاوضات حقيقية بالفعل، فأنصحه باتخاذ هذه الخطوة ، لأنها ستضف له الكثير ، نظراً للقيمة الكبيرة التي يحظى بها الفريق الأبيض".

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