ضياء السيد: أتمني انتقال صالح جمعة إلى الزمالك









عبر ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا عن عدم رضاه عقب التعادل الذي حققه فريقه أمام طلائع الجيش بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري المصري الممتاز .





وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"كنا نستحق الفوز على طلائع الجيش، ووصل لاعبونا إلى مرمى المنافس في عدة مناسبات لكن لم يحسنوا استغلالها بالشكل الأمثل، كما أن ضغط المباريات يلعب دوراً كبيراً في تراجع الحالة البدنية للاعبين خلال شوط المباراة الثاني".



