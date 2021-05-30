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لاعبو فياريال يسيطرون على التشكيل الأفضل بالدوري الأوروبي

الأحد 30/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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ساهم فريق فياريال بسبعة لاعبين في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الأوروبي، والذي يختاره مجموعة من المراقبين الفنيين بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وهؤلاء اللاعبون هم الحارس الأرجنتيني خيرو رولي، الذي أحرز آخر ركلة جزاء لفريقه في شباك مانشستر يونايتد بالنهائي وتصدى لركلة الحارس ديفيد دي خيا، وكل من ألفونسو بيدراثا وباو توريس وراؤول ألبيول في خط الدفاع، وداني باريخو وإتيان كابو في خط الوسط، وفي الهجوم اللاعب جيرارد مورينو، وكانوا ضمن القائمة التي تضم 23 لاعباً.

وضمت قائمة الـ23 لاعباً كل من:
حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش (دينامو زغرب) وباو لوبيز (روما) وخيرو رولي (فياريال).
خط الدفاع: هاري مغواير وآرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد) وجيانلوكا مانشيني وليوناردو سبينزولا (روما) وألفونسو بيدراثا وباو توريس وراؤول ألبيول (فياريال).
خط الوسط: برونو فرنانديز وبول بوغبا وسكوت ماكتومناي (مانشستر يونايتد) وداني باريخو وإتيان كابو (فياريال) ولورينزو بيليغريني (روما) وميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب) ولوكاش بروفود (سلافيا براغ).
خط الهجوم: جيرارد مورينو (فياريال) وإدينسون كافاني (مانشستر يونايتد) ودوشان تاديتش (أياكس أمستردام) وإدين دجيكو (روما) ونيكولاس بيبي (آرسنال).

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