Advertisements

الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

الأحد 30/مايو/2021 - 08:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 169 مليونا ونصف المليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

فمع بداية الجائحة، ومنذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، اتخذت مصر تحركات عاجلة، في مقدمتها الإغلاق الجزئي، وذلك لمنع تفشي المرض، كما استعدت الحكومة، ممثلة في وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتعامل مع أي حالات إصابة، من خلال استعداد المستشفيات الحكومية والجامعية التابعة للوزارتين لعزل المصابين وعلاجهم.

ومن بين تحركات الحكومة أيضا، فرض العمل بالإجراءات الاحترازية، من خلال إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، والحد من الزحام والتجمعات، فى الأفراح من خلال إلزام قاعات الأفراح بنسب إشغال محددة، أو في سرادقات العزاء، من خلال منعها سواء في دور المناسبات أو تلك التي تقام في الشوارع، بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي والفنادق بنسب إشغال محددة، وفرض غرامات على المخالفين لتلك القرارات.

على الجانب الآخر، أخذت الحكومة على كاهلها مسؤولية توفير لقاحات كورونا التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للمواطنين، حيث تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية، ثم المرضى وكبار السن، ثم تم تدشين الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ضد المرض.

وتسهيلا على المواطنين غير القادرين على الذهاب إلى مراكز التطعيم بلقاح كورونا، قامت الحكومة بتدشين خدمة تلقي لقاح كورونا بالمنازل، للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كل ما تريد معرفته عن خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل:

- تقدم خدمة تلقي لقاح كورونا بالمنازل، للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.

- كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل، وهم: المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، ومرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلي.

- يتم استقبال طلبات المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالمنازل على الخط الساخن (15335).

- لا بد من التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني (www.egcovac.mohp.gov.eg)، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

- التطعيم في المنازل من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاح.

- توفير سيارتي إسعاف مجهزتين بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين غير القادرين على الحركة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا فيروس كورونا جائحة كورونا التطعيم ضد كورونا

أخبار تهمك

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

منذ ساعة

العروض الأوروبية تنهال على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| البيان اليومي لكورونا.. انخفاض في الإصابات وارتفاع الوفيات

منذ حوالي 7 ساعات

"كموكب المومياوات".. احتفالية مهيبة لافتتاح طريق الكباش (التفاصيل والموعد)

منذ حوالي 11 ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية": تعيين خالد صلاح رئيسا للشركة القابضة للصحف والمواقع

منذ حوالي 18 ساعة

تغييرات جذرية في تشكيل الزمالك أمام الجونة بسبب الغيابات

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل الصفقة التبادلية الضخمة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة العالمية تصدر تحذيرا هاما بشأن لقاحات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

منذ حوالي 16 ساعة

"الدم بقى مية".. 4 جرائم قتل أسرية بشعة في الجيزة خلال أسبوع

منذ 36 دقيقة

برشلونة يحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بالتزامن مع وصول جرعات جديدة.. كيف يعمل لقاح كورونا؟

تسهيلات "الصحة" لتوفير لقاح كورونا في المنزل

"صحة الدقهلية" تقدم خدمة التطعيم المنزلي ضد فيروس كورونا لغير القادرين

"الرعاية الصحية" تعلن بدء تطعيم منتفعي التأمين الشامل بلقاح كورونا لـ10 فئات بالمنازل (صور)

عاجل.. توفير خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل للذين يعانون من أمراض تُعيق حركتهم

عاجل.. الصحة تعلن الخط الساخن لاستقبال طلبات المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالمنازل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 م

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن الدوري المصري

بدءا من 1 يونيو.. عودة المواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم (تعرف عليها)

04:40 م

ميسي يعطل صفقة برشلونة المنتظرة

07:19 ص

عاجل - قرارات لجنة المسابقات.. إيقاف ثلاثي الزمالك وكارتيرون

04:15 م

أول تعليق من الشركة المتحدة علي قرار وقف محمد سامي

02:45 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»