الشروط والفئات المستهدفة.. كيف تحصل على لقاح كورونا في المنزل؟

تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 169 مليونا ونصف المليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.





فمع بداية الجائحة، ومنذ ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، اتخذت مصر تحركات عاجلة، في مقدمتها الإغلاق الجزئي، وذلك لمنع تفشي المرض، كما استعدت الحكومة، ممثلة في وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتعامل مع أي حالات إصابة، من خلال استعداد المستشفيات الحكومية والجامعية التابعة للوزارتين لعزل المصابين وعلاجهم.





ومن بين تحركات الحكومة أيضا، فرض العمل بالإجراءات الاحترازية، من خلال إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ووسائل النقل الجماعي، والحد من الزحام والتجمعات، فى الأفراح من خلال إلزام قاعات الأفراح بنسب إشغال محددة، أو في سرادقات العزاء، من خلال منعها سواء في دور المناسبات أو تلك التي تقام في الشوارع، بالإضافة إلى إلزام المطاعم والمقاهي والفنادق بنسب إشغال محددة، وفرض غرامات على المخالفين لتلك القرارات.





على الجانب الآخر، أخذت الحكومة على كاهلها مسؤولية توفير لقاحات كورونا التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للمواطنين، حيث تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية، ثم المرضى وكبار السن، ثم تم تدشين الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد كورونا، بهدف تعزيز المناعة المجتمعية ضد المرض.





وتسهيلا على المواطنين غير القادرين على الذهاب إلى مراكز التطعيم بلقاح كورونا، قامت الحكومة بتدشين خدمة تلقي لقاح كورونا بالمنازل، للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " كل ما تريد معرفته عن خدمة توفير لقاح كورونا بالمنازل:





- تقدم خدمة تلقي لقاح كورونا بالمنازل، للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم.





- كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل، وهم: المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال أو الشلل الرعاش، ومرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، ومرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، ومرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، ومرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلي.





- يتم استقبال طلبات المواطنين لتلقي لقاح كورونا بالمنازل على الخط الساخن (15335).





- لا بد من التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني (www.egcovac.mohp.gov.eg)، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.





- التطعيم في المنازل من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاح.



