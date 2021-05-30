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أشرف زكي: مؤتمر المتحدة للخدمات الإعلامية مبشر

الأحد 30/مايو/2021 - 08:00 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
داليا الحسين
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قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إن قرارات المتحدة للخدمات الإعلامية التي أعلن عنها في مؤتمر اليوم حول السوق الدرامي تضبط إيقاع السوق الفني وتفعل قانون النقابة.

وكشف خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة " ON" أن أهم مايخص نقابة المهن التمثيلية هي ثلاثة أمور تم مناقشتها في المؤتمر مثل عدالة التوزيع وعدالة الأجور وقبلهما وهي النقطة الأهم هي قانون النقابة، معلقا: " كنت بهاتي السنوات الماضية ماينفعش يبقى فيه فنان مشارك في خمس أعمال، وممثل أخر قاعد في بيته بقاله خمس سنوات.. وماينفعش يبقى واحد أجره 20 مليون جنيه وواحد تاني مش بياخد حاجة، وماينفعش = أن التمثيل يصبح مهنة من لامهنة له".

وشدد زكي أن تفعيل وتطبيق قانون النقابة وفقًا لمؤتمر اليوم يقضي على هذه المشكلات، متابعا:: " ماينفعش الفن يبقى مهنى من لامهن له، وإحنا كنقابة مش ضد الوجوه الجديدة حتى ولو لم تكن خريجة لمعهد التمثيل لكن ضد أن العكس اللي يحصل يبقى العمل الفني قائم على 90% من الغرباء و10% من النجوم وبقية الفنانين اللس صنعوا تاريخ فني قاعدين في بيوتهم أو أن حد يجيب قرايب فلان أو علان".

وأشار إلى أن 95% من الفنانين الذين كانوا في مسلسل "الاختيار 2" خريجي المعاهد أو نجوم حاصلين على تصاريح ممارسة المهنة أو طلبة في المعهد، ولذلك نجح العمل، كاشفًا أهمية إعلان المتحدة للخدمات الاعلامية وضع يدها في يد النقابة لتفعيل القانون والذي يقضي بأن كل من يمثل لابد أن يكون حاصلًا على تصريح كموهبة أو عضو في النقابة او خريج معهد التمثيل بالاضافة غلى النقابة وفقًا لقانونها تشارك في وضع السياسيات".

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