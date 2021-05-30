من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن طقس الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد، وحتى نهاية الأسبوع، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





أما بخصوص حالة الطقس، اليوم الأحد، فيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.





وتكون حالة الطقس خلال الفترة من يوم الأحد 30 مايو 2021، حتى يوم الجمعة 4 يونيو 2021، على النحو التالى:





يوم الأحد 30 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا قد تصل إلى حد العاصفة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





واعتبارا من يوم الإثنين 31 مايو 2021، إلى الثلاثاء 1 يونيو 2021، تشهد مصر ارتفاعا فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.





يوم الاثنين 31 مايو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة.





يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، وشمال الصعيد 40 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





يوم الأربعاء 2 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.





يوم الخميس 3 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، وشمال الصعيد 34درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد.





يوم الجمعة 4 يونيو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 34درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



